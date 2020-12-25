В ВОКПЦ №2 радостное событие – на свет появилась первая в 2020 году тройня. Счастливыми родителями стали супруги из Суровикино Екатерина и Сергей Беличенко. Здоровеньких мальчиков, которых назвали Александр, Иван и Матвей, сегодня выписали домой, где их, кстати, уже ждал полуторогодовалый братик. Отметим, что за 10 лет существования в перинатальном центре №2 родилось 22 тройни.- За 10 лет в ВОКПЦ №2 появились на свет более 40 тысяч малышей, в том числе 1229 двоен, 22 тройни и одна четверня. Коллектив центра сегодня выполняет сложнейшие операции, объем высокотехнологичной помощи растет год от года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.Здесь работают одни из самых лучших врачей, для них созданы все условия: современное оборудование, позволяющее принимать даже самые сложные роды. Кстати, в период пандемии тут реабилитируют беременных, переболевших ковидом.