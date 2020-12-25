К сожалению, в дорожных сводках все чаще появляются сообщения об авариях с участием общественного транспорта. В связи с чем в отделе ГИБДД Управления МВД России по Волгограду решили устроить облаву на маршрутчиков и проверить, как они соблюдают правила перевозки. Результаты, надо сказать, не очень утешительные: составили 20 штрафов. Причем чаще всего протоколы составляли за то, что машины перевозчиков находились в неисправном состоянии.- Рейд проводился в начальных точках отправления автотранспорта в другие регионы и районы Волгоградской области. Инспекторы технадзора проверяли техсостояние машин, и особое внимание было уделено соблюдению водителями режима труда и отдыха, - уточняют в ГУ МВД по региону.Одного водителя оштрафовали за отсутствие тахографа, 14 водителей – за ненадлежащее техническое состояние маршруток, 5 – за нарушение правил перевозки пассажиров. Наказали, к слову, не только водителей, но и перевозчиков – владельцев транспортных средств, которые плохо следят за тем, в каком состоянии машины выходят на маршруты. Четырех перевозчиков оштрафовали, на одно юрлицо завели административное производство.