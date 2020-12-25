Сегодня, 25 декабря, на 84-ом году жизни скончался Ростислав Ковалевский – некогда профессор лингвистического факультета РАНХиГС, а также почетный работник РФ, заслуженный деятель науки Республики Калмыкии, кандидат филологических наук.На его счету порядка полусотни публикаций, в том числе переводов, также он создал 7 учебников. За свои заслуги Ростислав Леонидович имеет множество наград, в том числе «Знак Почета», медаль ВолГУ «За заслуги» и другие.- Невозможно принять мысль об утрате этого замечательного человека. Память о нем, как о необычайно светлом, умном, добром отзывчивом человеке, умеющем поддержать, объяснить, помочь, навсегда сохранится в наших сердцах, - выразил свои соболезнования коллектив Волгоградского института управления – филиала РАНХиГСОтметим, что похороны состоятся 26 декабря (в час дня) в зале прощания по улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда.