В Волгоградской области 25 декабря выявили рекордное число новых случаев COVID-19. Заболели 279 человек. Больше половины из них проживает в региональной столице. В Волгограде коронавирус сегодня подхватили 147 жителей. Подтвердился диагноз у 36-ти волжан. Также ковидом заразились жители 17 районов Волгоградской области. Наибольший прирост в Камышинском – 21 новый случай.В Михайловском районе заразились 17 человек, в Иловлинском – 13. В Городищенском районе вирус подхватили 9 жителей, в Котовском и Старополтавском – по 5. В Ленинском, Николаевском, Чернышковском районах подтвердили по 4 новых случая коронавируса, в Котельниковском и Светлоярском – по 3. В Палласовском и Руднянском по 2 жителя начали борьбу с ковидом, в Калачевском, Клетском, Кумылженском и Новоаннинском – по 1.Коронавирусом заболевают волгоградцы всех возрастов. В пятницу ковид выявили у трех младенцев, семи детей 1-6 лет. Заболели 15 школьников 7-14 лет и 15-17 лет. Больше всех заразившихся в возрасте 50-64 лет – 91 человек. также COVID-19 подтвердился у 79 жителей 30-49 лет, у 63 пенсионеров старше 65-ти и у 12 молодых людей 18-29 лет.