Груженый КАМАЗ в кювете, а на краю дороги фура, у которой от кабины осталась лишь груда металла – такая картина предстала очевидцам, которые проезжали сегодня, 25 декабря, по Третьей продольной магистрали Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, длинномер «догнал» пескоразбрасывающую машину коммунальной службы.- Произошло это в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Менделеева у дома №222-а. 60-летний водитель фуры – «Форд Карго» так разогнался по магистрали, что забыл о безопасной дистанции, которую на зимней дороге просто необходимо соблюдать. В итоге он не успел вовремя затормозить и протаранил грузовик с песком дорожной службы, - уточняют подробности происшедшего в региональном Главке.- Водителя фуры с травмами лоставили в больницу, - добавляют в пресс-службе волгоградской полиции.