Сегодня, 25 декабря, Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении двух фигурантов уголовного дело о «теневом банке»: на период расследования они будут сидеть под домашним арестом.Напомним, весной 2019 года четверо волгоградцев организовали незаконный бизнес: они оказывали финансовые услуги юридическим и физическим лицам, переводя деньги на счета фиктивных фирм, также обналичивая их и выводя из-под госконтроля. Всего мужчинам удалось скрыть более 100 миллионов рублей, заработав на этом около 9 миллионов. «Банкиров» задержали буквально вчера.- Одного из них оперативные сотрудники регионального УФСБ России встречали в аэропорту города Ростова-на-Дону – мужчина вернулся с отдыха на островах Занзибар, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.Второй пытался уехать в Краснодарский край, остальные не покидали пределы области. Расследование продолжается.