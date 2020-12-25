Три дня жители частного сектора по улице Советской в Городище Волгоградской области сидят без воды. Все попытки вызвать аварийную службу для того, чтобы отремонтировать водопровод, тщетны.- Коммунальным службам это совсем неинтересно, поскольку они считают, что водопровод у нас свой собственный, частный. Денег у властей в свое время не было на нашу нужду, поэтому всем миром собрали по копеечке и протянули сей водопровод. При этом деньги за воду платим исправно, - рассказали «КП-Волгоград» жители частных домов.По словам жильцов, в аварийную службу звонят исправно, но «в ответ тишина».- Нам объясняют, что у них еще пять аварий на очереди, а наш водопровод команды чинить не было. Куда же нам стучаться? – негодуют люди.Ни о каком подвозе воды речи нет, люди в предновогодние дни остались один на один со своей проблемой.