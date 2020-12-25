В списке жертв коронавируса уже 427 волгоградцев. Сегодня, 25 декабря, в этот список добавили еще пятерых: посмертный диагноз, что человек умер от последствий COVID-19, установили у четверых мужчин и одной женщины. Трое – жители Волгограда, один – из Фроловского и один из Волжского. Волжанину, к слову, было всего 48 лет. В региональном оперштабе говорят, он слишком поздно обратился к врачам за медпомощью.- Мужчина неделю лечился дома самостоятельно и только, когда стало совсем плохо, вызвал «скорую». Его госпитализировали в волгоградскую больницу №15 уже с тяжелым течением двухсторонней пневмонии. К сожалению, состояние было тяжелым, плюс усугубили прогноз хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Не спасли, - констатируют в оперштабе.66-летняя жительница Волгограда скончалась в больнице №4, куда ее привезли уже в бессознательном состоянии. Она так и умерла, не прийдя в себя. Поэтому установить где, когда и как волгоградка заразилась ковидом, уже невозможно. Также, как и у 88-летнего волгоградца, которого привезли в больницу №1 уже буквально при смерти.А вот 71-летний житель Волгограда вызвал врача в первый же день, как почувствовал признаки заболевания, то ни амбулаторное лечение, ни потом стационарное, эффекта не принесли. В больнице №3 его лечили всеми возможными способами, но так и не спасли.Жителю Фроловского района было всего 57 лет. Достаточно молодой мужчина считал, что сам справится с вирусом, поэтому в больницу пошел только, когда уж совсем «припекло». Во Фроловской больнице его лечили несколько недель, но коронавирус стал для него смертельным.