Новогодняя ночь приближается с невероятной скоростью: с такой же скоростью преображается и сам Волгоград. Украшает его не только выпавший кстати снег, но и всевозможные арт-объекты – большие и маленькие, необычные и яркие. Так, 25 декабря в парке Царицынском, что в центре города-героя, установят огромного белого быка – символ наступающего Нового года.- Он выполнен в полигональном стиле – его поверхность напоминает грани драгоценного камня. Фигура белого быка в длину достигает 3,5 метра и весит порядка 500 килограммов, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.Днем – белоснежный, а ночью – переливающийся всеми цветами радуги (благодаря встроенным светодиодам). Добавим, что в предновогоднюю неделю украсят участок на Хорошева. Там установят большую фотозону – карету с конями. Все желающие смогут сделать красивые, яркие снимки на память.