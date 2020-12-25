В последние выходные 2020 года в Волгограде и области будет не самая хорошая погода. Точнее, она будет плохой. Ночью и завтра днем, 26 декабря, на всей территории региона будет облачная погода. Начиная с запада, а затем по всей области пойдут осадки – мокрый снег и ледяной дождь. Местами будет настоящий снегопад. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре, возможно намерзание мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях. Льдом покроются автомобили, дороги и тротуары. Так что двигаться надо аккуратно. Ветер южный с порывами до 19 метров в секунду, начнется метель. В региональном Главном управлении МЧС волгоградцев предупреждают об ухудшении погодных условий.Спасатели рекомендуют жителям во время гололеда надевать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Также можно наклеить на подошву лейкопластырь или изоленту, либо натереть обувь песком или наждачкой. Неспеша надо идти по льду и на проезжей части. Водители тоже должно осознанно подходить к управлению машин и не лихачить при ухудшении погодных условий.По Волгоградской области в ночь на 26 декабря температура воздуха опустится до 7-12 градусов мороза, в Заволжье – до -17. Завтра днем от 3-х градусов со знаком «минус» до +3. В Волгограде ближайшей ночью ожидается мороз 10-12 градусов. В субботу днем будет около ноля.