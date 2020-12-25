Врачи, сотрудники социальной сферы и педагоги Волгоградской области первыми вакцинирются от новой коронавирусной инфекции. Уже сделано более двух тысяч прививок, а сегодня в регион поступила новая партия – 900 доз препарата «Спутник V». Отметим, что процедура не принудительная, делается бесплатно по полису ОМС.- Вакцина в Волгограде поступила в прививочные центры городских поликлиник № 2, 4, больниц № 7, 11, 16. В Волжском — в больницу имени С.З. Фишера, в Камышине — в горбольницу №1, в Урюпинске и Михайловке — в ЦРБ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.Напомним, что в ближайшие месяцы прививочные центры обеспечат тысячами доз вакцины от ковида. Прививки начнут делать в массовом порядке. Причем подать заявку можно будет через портал Госуслуг уже со следующего года, когда настроят платформу.