Эти новогодние праздники Арман Смбатян - соучастник расправы над Романом Гребенюком, которого убили после ссоры в родительском чате, проведет за решеткой. Вчера, 24 декабря, Волгоградский областной суд отклонил ходатайство адвоката обвиняемого, который просил изменить ему меру пресечения на более мягкую. Суд оставил 33-летнего Смбатяна под стражей до 24 января 2021 года.- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.Напомним, Арман Смбатян – супруг зачинщицы конфликта в родительском чате Анны Мелконян – в день убийства Романа Гребенюка (23 октября 2020) пришел в отделение банка вместе с братом Анны – Арсеном Мелконяном. Пока его родственник убивал риелтора, Арман стоял у двери помещения и следил, чтобы никто не помешал расправе. Ему предъявили обвинение, как соучастнику убийства и арестовали. Но адвокат решил, что отправлять под стражу Смбатяна – слишком суровое наказание. Суд решил по-другому.Отметим, что саму зачинщицу конфликта - Анну Мелконян - тоже будут судить за подстрекательство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУбийство в родительском чате: почему виртуальная ссора вылилась в реальную трагедию (подробности).«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницыПерепалка началась 23 октября в родительском чате в Viber. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Это оказалось удобно не всем. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка- Он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева, какой ужас творился в центральном Сбербанке Волгограда (подробности).