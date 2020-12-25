Дарье О. было всего 20 лет. Выросла в Волжском Волгоградской области, а пару лет назад поступила в московский политех «Станкин», решила связать свою дальнейшую жизнь с информационными технологиями. Любила, и была любима, радовалась жизни, строила планы… Все в миг оборвалось. Она погибла в автобусе, на котором возвращалась с учебы домой. В том волгоградском автобусе, который сегодня ночью, 25 декабря, разбился на трассе Р-22 «Каспий» под Рязанью.«Она ехала домой на новогодние каникулы. В Волжском у нее мама и младшая сестричка…», - рассказала «КП-Волгоград» двоюродная сестра погибшей девушки.На страничке Даши в соцсети близкие люди оставляют скорбные сообщения «Покойся с миром», «Мягких облаков тебе, ангелочек». Как рассказали «Комсомолке» знакомые девушки, она была действительно ангелом – добрая, открытая, милая, отзывчивая…Даша О. погибла на месте ДТП до приезда врачей «скорой» помощи.Напомним, в аварии с автобусом погибли 4 человека, 11 получили травмы различной степени тяжести (среди них 8 – волгоградцев, в том числе и мама с двумя сыновьями 13 и 7 лет, которые также ехали из Москвы на зимние каникулы домов – в Новониколаевск Волгоградской области). Предварительная версия причины смертельного ДТП – волгоградский водитель мог заснуть за рулем. Дорожники уверяют, что на трассе не было ни гололеда, ни переметов, так что дорожные условия тут не причем.