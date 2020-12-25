Медики продолжают бороться за жизнь пострадавших в жуткой аварии под Рязанью. В ДТП с рейсовым автобусом «Москва - Волгоград» погибли и получили травмы жители Волгоградской области, а также других регионов страны и зарубежья. Как сообщили «КП-Волгоград» в правительстве Рязанской области, семерых пострадавших волгоградцев, в том числе детей, на каретах скорой помощи увезли в рязанские больницы. 4 человека с травмами легкой и средней тяжести пока проходят лечение в Скопинском межрайонном медицинском центре.Всего в злополучном автобусе ехали 26 человек, в том числе 2 водителя. Сейчас 11 пассажиров, которым повезло и они не пострадали во время ДТП, возвращаются в Волгоград.Напомним, авария с автобусом «Москва - Волгоград» произошла около 3.00 на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. По предварительной информации, 32-летний водитель уснул за рулем, из-за чего транспорт вылетел в кювет и перевернулся. Погибли 4 человека – водитель, молодая девушка из Волжского и двое мужчин, один из которых гражданин Греции. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, в том числе 8 волгоградцев, среди которых дети. В Упрдор Москва-Волгоград отметили, что дорога в месте аварии была нескользкой. Волгоградская прокуратура проверит транспортную компанию «Диана - Тур», которой принадлежит перевернувшийся «Mercedes».