Наверное, ни один рейд сотрудников ГИБДД в Волгограде не обходится без задержания пьяных водителей. Волгоградцы становятся бесстрашными подшофе и садятся за руль, не боясь крупных штрафов и угрозы здоровью. Но оказывается, что после употребления крепких напитков идут работать таксисты. А ведь у них ответственность не только за себя, но и за пассажиров. Так 24 декабря наряды ДПС задержали четырех пьяных водителей такси, сообщили «КП-Волгоград» в Управлении МВД по городу Волгограду. Кто-то из них добровольно прошел медосвидетельствования, а кто-то от него отказался.На каждого нарушителя полицейские составили протоколы. За езду в нетрезвом виде штраф составляет 30 тысяч рублей. Также автомобилист может распрощаться с правами на срок от 1,5 до 2-х лет. За повторное нарушение водитель может сменить автомобильное кресло на тюремные нары.