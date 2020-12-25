Сегодня, 24 декабря, проводили в последний путь известного в Волгограде общественного деятеля – бывшего председателя облсовпрофа и ветерана профсоюзного движения Павла Андреевича Николаенко. Он умер 21 декабря этого года. Ему было 78 лет.Павел Николаенко был ответственным руководителем. Он долгие годы возглавлял Волгоградскую швейную фабрику имени 8 марта, а в 1986 году перешел на профсоюзную работу, где его почти сразу утвердили на должность председателя. обкома профсоюза работников текстильной и легкой промышленности. Затем стал заместителем главы облсовпрофа, а потом и руководителем профсоюзного движения в регионе.- При нем в Волгоградской области, первой в стране, по предложению профсоюзов был принят региональный МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который и сегодня превышает федеральный уровень. Он постоянно держал на пульсе вопросы социального страхования, охраны труда, правовой защиты, заработной платы -- и везде искал новые пути решения профсоюзных проблем, добивался реальных результатов, - пишут на сайте волгоградского обсовпрофа его коллеги.Светлая память!