Меньше недели осталось до встречи Нового года. Впереди длительные выходные дни. Как их провести? У елок, которые красуются в каждом районе города, на катках, кинозалах или театрах. А лучше никуда не выходить и оставаться дома. Именно так советует встретить 2021 год руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева. Ведь пандемия коронавируса никуда не исчезла.- Хочу отметить, что сейчас не лучшее время для празднования в больших компаниях, посещения родственников и друзей. Идеальным времяпрепровождением новогодних каникул будет в близком кругу семьи, - приводит слова Ольги Зубаревой сайт ведомства.Новогодние и рождественские праздники по традиции отмечают с приглашением друзей и родственников. Люди спешат за покупками и подарками в торговые центре и магазины. Глава Роспотребнадзора просит посещать торговые объекты только при необходимости и минимизировать пользование общественного транспорта.- При этом крайне важно соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей.Она добавила, что предстоящие праздники лучше провести по-особенному - без массовых гуляний и развлекательных мероприятий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногие торжества в честь Нового года пройдут в онлайн-режиме. Однако без торжеств у праздничных елок не обойдется. Программа праздничных мероприятий.Состоятся в Волгограде и новогодние представления и спектакли для детей и взрослых.