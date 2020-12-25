Основная версия смертельного ДТП с участием волгоградского автобуса под Рязанью – водитель мог уснуть за рулем. Сейчас правоохранители изучают записи видеорегистратора и камер наружного наблюдения, а сотрудники прокуратуры – компанию перевозчика и работу дорожников. Но в Упрдор Москва-Волгоград, которое обслуживает данную трассу Р-22 «Каспий» уверяют, что дорога на участке, где произошла авария, была чистой и не скользкой.- Отметим, что в момент ДТП осадков в этом районе Рязанской области не было. Гололеда на дороге тоже не было. Был сильный боковой ветер, но переметов (не путать с поземкой - легкой снежной пылью, которая летает по дороге) не зафиксировано. Ночью на данном участке дороги дежурили три комбинированные дорожные машины, для обработки трассы израсходовано более 75 тонн противогололедных материалов, - отчитываются в Упрдор Москва-Волгоград.Напомним, сегодня ночью, 25 декабря, в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» попал в аварию волгоградский автобус с пассажирами, который следовал по маршруту «Москва-Волгоград». Четыре человека погибли на месте, еще 11 сейчас в больницах с различными травмами (из них восемь волгоградцев). Тяжелых отправили в больницы Рязани и Москвы.