Прокуратура Волгоградской области нагрянет с проверкой в волгоградскую компанию, которой принадлежит пассажирский автобус, попавший в ДТП под Рязанью.- Прокуратура проверит деятельность организации-перевозчика. В частности, проверят, как исполняется на предприятии законодательство о пассажирских перевозках. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отмечается в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.В это же время сотрудники рязанской прокуратуры проверяют, достаточны ли были принимаемые ответственными должностными лицами меры по предупреждению аварийности на участке, где произошло ДТП. Проверят и была ли должным образом обработана дорога на данном участке.Напомним, сегодня в Скопинском районе Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» попал в аварию автобус с пассажирами, который следовал по маршруту «Москва-Волгоград». Четыре человека погибли на месте, еще 11 сейчас в больницах с различными травмами (из них восемь волгоградцев).Тяжелых отправили в больницы Рязани и Москвы.