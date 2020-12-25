В автобусе, который сегодня ночью – с 24 на 25 декабря – попал в жуткое ДТП под Рязанью, пострадали восемь волгоградцев. В их числе и семья Валуевых. Мама Ольга ехала в Волгоградскую область с двумя своими сыновьями, старшему из которых 13 лет, а младшему – всего 7 лет. Сейчас все они в больнице с травмами различной степени тяжести.Семья Валуевых ранее жила в Новониколаевске Волгоградской области. Год назад они переехали в Москву: глава семейства нашел там хорошо оплачиваемую работу и забрал жену и сыновей. Старший поступил в кадетский класс и, к слову, собирается стать в будущем спасателем. Младший только пошел в школу. Они ехали на автобусе «Москва-Волгоград» домой на новогодние каникулы. Проведать бабушек и родных, которые остались в Волгоградской области. Не добрались.Напомним, смертельное ДТП произошло на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» неподалеку от села Высокое в Рязанской области. По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Автобус, принадлежащий волгоградской компании «Диана-тур», на ходу улетел в кювет. Сам водитель-волгоградец и три пассажира погибли на месте, еще 11 человек – в больнице (среди них восемь волгоградцев).