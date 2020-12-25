В центре Волгограда иномарка сбила женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Случилось это примерно в 12.30 на улице Невская напротив дома №5. 43-летняя волгоградка находилась в момент наезда на проезжей части, где останавливаются маршрутки. А 51-летний водитель «Шкода Октавия» заезжал на парковку у магазина и каким-то образом не заметил пешехода.- Женщину с травмами увезли в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.Еще одно ДТП, в котором пострадали два человека, произошло вчера, 24 декабря, в Городищенском районе Волгоградской области.- По предварительной информации 44-летний водитель на «Киа Рио» ехал из Волгограда в сторону Каменск-Шахтинского и на 33-м километре не справился с управление и вылетел на обочину, а оттуда перевернулся в кювет. В результате ДТП водитель и его 37-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщают в региональном Главке.