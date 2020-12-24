На «Волгоград Арене» попрощались с газоном, который пережил восторженные и драматичные моменты Чемпионата мира по футболу в 2018 году, подарившии городу неповторимую атмосферу большого футбола в РПЛ. Его срезали. До основания. Но руководство стадиона успокаивает: «Газон не исчезнет, он просто перейдет в обновленную стадию».На самом деле к концу 2020-го поле на «Волгоград Арене» было уже изрядно потрепано. Что не удивительно, ведь из-за отсутствия базы и своего поля с подогревом, «Ротор» вынужден проводил на главном стадионе города не только игры, но и тренировки. А «чемпионский» газон все-таки не был рассчитан на такую нагрузку. Поэтому и решено было его обновить.- Работы по реновации поля начались сразу после окончания зимних игр Премьер-Лиги. К началу весенних домашних матчей в 2021 году все закончат, - обещает руководство арены.Сейчас рабочие срезают натуральный газон.- Гринкиперы удалят слои органики, который накопился за два года, и вернут в исходное положение полимерные нити прошивки комбинированного газона, которые под слоем органики приняли горизонтальное положение, - рассказывают подробности первого этапа работ на стадионе.Дальше – больше. Ждем новых подробностей.