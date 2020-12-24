В этом году из-за пандемии коронавируса в Волгограде и области отменили все массовые мероприятия. Не будет привычных гуляний и концертов на площадях. Но праздник никто не отменял, просто мероприятия переформатировали с учетом соблюдения всех мер безопасности. Например, в Волжском центр патриотического воспитания молодежи «Отечество» вместе с парком культуры и отдыха «Волжский» решили провести новогодний автоквест.- Для участников придумали задания, которые связаны со знанием города и новогодней тематикой. Конкурсанты будут передвигаться по городу на машинах маленькими группами, так что наличие авто – главное условие. Участвовать могут волжане старше 18-ти лет. Команда должна включать в себя от 2 до 5 человек, из числа которых назначается капитан – с ним организаторы будут общаться с помощью мессенджера WhatsApp, - рассказывают в пресс-службе администрации Волжского.Пройдет автоквест 26 декабря. Старт – в 11.00 у памятника Владимиру Высоцкому в парке «Волжский».Заявки на участие надо отправить до 16.00 25 декабря на электронную почту otechestvo.patriot@mail.ru, также это можно сделать лично по адресу: ул. Молодёжная, 20. В заявке должны быть указаны название команды, ФИО участников, телефон капитана, наименование и номер автомобиля.Телефоны для связи по возникающим вопросам: +7 905 482 6378 (Артём Пайвин) и +7 903 478 7875 (Андрей Калачёв).