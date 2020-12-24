Депутаты Волгоградской областной думы сегодня приняли закон, который продляет действие льгот для предпринимателей, которые только начинают свой бизнес. В частности, для впервые зарегистрированных ИП до конца 2023 года будут действовать налоговые каникулы.- Нулевой налоговой ставкой смогут воспользоваться начинающие предприниматели, которые работают на упрощенной либо патентной системе налогообложения, и ведут свою деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, - поясняют в пресс-службе облдумы.На льготы также смогут рассчитывать организации и предприниматели, которые работают в Волгоградской области уже не первый год. Главное условие – использование упрощенной системы налогообложения.- Для них на 2021 год предлагается установить налоговую ставку 4% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 10% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - сообщают в облдуме.Правда, чтобы получить льготы бизнесменам надо будет выполнить ряд условий, в части количества наемных работников и их зарплаты. Сотрудники должны получать не меньше суммы установленного размера минимальной зарплаты в регионе, а он составляет 14159 рублей.