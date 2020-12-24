Сотрудники волгоградского управления Роспотребнадзора на днях нагрянули с проверкой в магазин «Смешные цены», и нашли там немаркированную обувь – ни много, ни мало – 236 пар на общую сумму 63810 рублей (мужские кроссовки, женские летние балетки и сандалии).- Как выяснилось в ходе проверки ИП Ахмедов в нарушение закона не зарегистрировал обувь в информационной системе мониторинга за оборотом товаров течение 7 дней с момента ее продажи. Выходит, что он не является участником оборота обувных товаров. Поэтому всю немаркированную обувь из магазина изъяли, а на предпринимателя административное дело. Мировой судья признал Ахмедова виновным, и оштрафовал на 5 тысяч рублей с конфискацией товара, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.