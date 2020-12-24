Зима преподносит волгоградцам сюрприз за сюрпризом: то снегопад, то мороз до минус 25-ти, теперь вот обещает накрыть Волгоградскую область густым туманом. В Упрдор Москва-Волгоград уже перевели сотрудников и технику в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды.Циклон, который движется с юго-востока несет с собой не только потепление, но и сопутствующие сюрпризы. Неблагоприятные погодные условия ожидаются уже 25 и 26 декабря сразу в пяти регионах: в Рязанской и Воронежской областях возможна метель с порывами ветра до 12-18 метров в секунду, в Тамбовской и Ростовской областях прогнозируется небольшой снег. Причем в соседнем донском регионе снег будет идти вместе с дождем, местами будет сильная изморозь, а значит, жуткая гололедица.В Волгоградской области к гололедице добавится еще и туман. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 25-26 декабря из-за тумана на волгоградских дорогах будет видимости до 300-500 метров.- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области 184 единицы техники. Количество спецмашин будет регулироваться в зависимости от обстановки на дорогах. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, - отмечают в Упрдор Москва-Волгоград.И призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах: неукоснительно соблюдайте ПДД, выбирайте оптимальную скорость движения и не создавайте препятствий для работы дорожной техники.В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8(863) 2329460, (8442) 50-31-22.