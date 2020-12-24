Впереди новогодние праздники и длинные выходные дни. Обычно волгоградцы торопятся завершить все свои дела до этих каникул, но что делать, если кто-то из волгоградцев покупает машину к Новому году, или ему срочно надо поставить регистрацию по месту прибытия? В волгоградском Главке «КП-Волгоград» рассказали, как будут работать подразделения полиции в период новогодних и рождественских праздников.В частности, регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Волгоградской области будут вести прием граждан в режиме полного рабочего дня - 31 декабря 2020 года, 5, 6 и 7 января 2021 года.- В эти дни волгоградцы смогут произвести регистрационные действия с транспортными средствами, а также заменить водительское удостоверение на право управления транспортным средством, - поясняют в ГУ МВД по региону.Районные и областные миграционные подразделения будут работать в следующие дни: 31 декабря 2020 года до 13.00, а также 5 января 2021 года в режиме полного рабочего дня.- Перевод стрелок, который запланирован в Волгоградской области на 27 декабря, никак не отразится на получении госуслуг: волгоградцев будут принимать по заранее выбранному ними времени, - поясняют в региональном Главке.