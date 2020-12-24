Криминальная история со счастливым концом произошла в Кировском районе Волгограда 23 декабря. К 56-летней волгоградке в дом залез вор. Причем преступник даже не заметил, что хозяйка внутри. Женщина решила не пугать грабителя, а позвонила своим взрослым детям. Один из сыновей – 34-летний мужчина – в этот момент как раз ехал неподалеку. Он вызвал полицию, и пока сам ехал на помощь матери, слушал по телефону все, что происходило в доме.- Подъехав к дому, он увидел разбитое окно, а внутри застал грабителя, который уже успел положить к себе в рюкзак ноутбук и собирался украсть телевизор. Увидев пенсионерку и ее сына, вор бросился через окно наутек, но волгоградец догнал преступника во дворе. Завязалась потасовка, а в это время к дому подоспел и наряд полиции. Сотрудники ППС задержали преступника. Им оказался 33-летний безработный житель Кировского района Волгограда. У него уже есть три судимости, и вновь отправится за решетку, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.На задержанного уже завели уголовное дело, грозит ему до 6 лет колонии. А волгоградца, который смог задержать преступника, номинируют на участие в ежегодном конкурсе регионального Главка «Народный дозор».