В Волгограде возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Прокуратура проверила ход строительства детского сада в Тракторозаводском районе по национальному проекту «Демография». Оказалось, что подрядчик позволил себе нарушить закон. 7 декабря 2019 года «Служба единого заказчика - застройщика администрации Волгограда» заключила контракт с коммерческой организацией на строительство дошкольного учреждения. По проекту при проведении землеройных работ необходимо было утилизировать грунт на лицензированном полигоне. 22 декабря прошлого года подрядчик подписал договор на утилизацию грунта с компанией. Но она не имела никакого отношения к эксплуатации полигона твердых бытовых отходов. В итоге грунт вывезли в неизвестном направлении, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.Подрядная организация представила заказчику документы, что землю вывезли легально – на спецполигон. За это компания получила из бюджета 4 миллиона рублей. Однако факт мошенничества выявила проверка прокуратуры Тракторозаводского района. Расследование уголовного дела проводят следователи городского Управления МВД.