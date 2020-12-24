К микрорайону «Долина-2», который сейчас активно застраивается в Советском районе Волгограда, проложили новую четырехполосную магистраль. Тысячи жителей вздохнут с облегчением.Новую дорогу длиной 1,3 километра построили за счет средств программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Магистраль возвели в нуля на достаточно сложном рельефном участке. Пришлось сначала сформировать насыпь, утрамбовать, а лишь потом приступать к устройству дорожного покрытия. К слову, сделали не только дорогу, но и тротуары, сделали наружное освещение, поставили дорожные знаки и остановочные павильоны. Как рассказали «КП-Волгоград» в облстрое, сегодня дорога получила положительное заключение регионального госстройнадзора, готовится документация на ввод объекта в эксплуатацию.Отметим, что в новом микрорайоне уже построили новую школу и новый детский сад (второй детсад находится в завершающей стадии строительства), а также четыре дороги.