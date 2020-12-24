В Волгограде выбрали самую красивую девушку этого года. Титул «Мисс Волгограда-2020» по итогам конкурса красоты завоевала 21-летняя Татьяна Крутышева.Традиционно праздник красоты и грации в канун Нового года прошел в ТРК «Мармелад». И хотя ради мер безопасности конкурс прошел без зрителей, менее красочным он не стал. Десятки участниц дефилировали по подиуму, очаровывая жюри. Но лучше всех это удалось Татьяне Крутышевой.О новой «Мисс Волгограда» известно, что ей 21 год. В модельном бизнесе она уже шесть лет. В 2015-м завоевала свой первый серьезный титул – тогда она стала Первой вице-Мисс Волгограда. Затем ее фото попали в журнал YES, и Крутышева даже засветилась на обложке журнала Carmen.Девушка учится в Волгоградском политехе и занимается спортом, ибо уверена: чтобы держать себя в форме надо ходить в спортзал и соблюдать комплексное питание.