В Волгоградской области установилась настоящая зимняя погода. На улице как в сказке: снег и мороз. Не хватает только солнца, которое прячется за слоем облаков. 25 декабря в Волгограде и области сохранятся такие погодные условия. Синоптики прогнозируют в пятницу переменную облачность без существенных осадков, ночью и утром местами туман. И никуда не деться от гололедно-изморозевых явлений, а также от гололеда на дорогах. Так что автомобилистам за рулем спешить не надо. В ночь с 24 на 25 декабря ожидается крепкий мороз: в районах региона он будет 12-17 градусов. Местами столбики термометров опустятся до 23 градусов. Завтра днем 6-11 градусов, в отдельных районах -2. Добавит холода восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.Ближайшей ночью будет холодно и в Волгограде. Температура опустится до 14-16 градусов. В пятницу днем в областном центре будет мороз 7-9 градусов, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре.