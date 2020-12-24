Чем ближе к новому году, тем больше новых пациентов с COVID-19 фиксируют в Волгоградской области. Вчера, 23 декабря было плюс 274 пациента, сегодня, 24 декабря, уже плюс 277. Больше всего, как обычно, в Волгограде – положительный диагноз получили 115 жителей областного центра. На второе место опять вышел Волжский – плюс 31 новых случаев. На третьем – Камышинский район – плюс 20 новых пациентов.В «пятерку» опасных по высокой степени распространения коронавируса сегодня входят также Городищенский и Михайловский районы – там по 14 новых пациентов. А в Котельниковском и Фроловском – по 10 новых случаев. Девять человек заболели за минувшие сутки в Светлоярском районе.Также на коронавирусную карту области сегодня попали: Котовский и Дубовский районы – по 6 заболевших, Урюпинский, Ольховский, Суровикинский и Руднянский – по 5 пациентов, в Чернышковском и Клетском – по 4 заболевших. В Ленинском – плюс 3, в Среднеахтубинском и Новониколаевском – по 2, в Серафимовичском, Жирновском, Киквидзенском и Калачевском районе – добавилось по одному пациенту.Сегодня побит в Волгоградской области еще один антирекорд: диагноз COVID-19 подтвердили сразу у 44 детей. Среди них трое – младенцы первого года жизни, 8 детсадовцев, 23 школьника в возрасте от 7 до 14 лет и 10 подростков (от 15 до 17 лет). И опять много пожилых: 58 пациентов в возрасте старше 65 лет.