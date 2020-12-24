Число смертей от коронавируса в регионе достигло 422. 24 декабря ковид стал причиной смерти у трех жителей Волгоградской области. От осложнений, вызванных вирусом, скончались трое мужчин. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, в больницах они оказались с двусторонней пневмонией и COVID-19.61-летний житель Камышина обратился за медпомощью спустя 4 дня после заболевания. Ему потребовалась госпитализация. Мужчину направили в Волгоград - в областную клиническую инфекционную больницу №1. У него были проблемы с сердцем. Не удалось спасти и 87-летнего пенсионера из Камышина. Медики не смогли установить дату и способ заболевания пациента. В городскую больницу №1 он попал в тяжелом состоянии. Пациент страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Через 4 дня после первых признаков недомогания пошел в поликлинику 64-летний волжанин. По результатам обследования его положили в городскую клиническую больницу №3. У мужчины были хронические заболевания эндокринной системы.