Прокуратура Центрального района Волгограда обязала «Волгоградский строительный техникум» и «Волгоградской государственной академии физической культуры» вернуть студентам уплаченные за дубликаты студенческих билетов и зачеток денег. Как оказалось, оплата вошла в обычную практику в данных заведениях.Изначально, вопреки закону, обязательство оплатить документы прописали в локальном акте техникума. Сами студенты не могли его оспорить, а вот надзорный орган смог. В итоге 70 студентов получили деньги обратно, а руководителю выписали 10-тысячный штраф. Что касается академии физкультуры, то нарушения также устраняют.- ВУЗом осуществляется возврат необоснованно полученных от студентов денежных средств за выдачу дубликатов студенческих билетов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.Ректор заплатит 10 тысяч рублей штрафа.