Телефонные мошенники не перестают орудовать в Волгограде. Постоянно жители теряют огромные сбережения из-за своей доверчивости. Очередной жертвой преступников стала 53-летняя учительница школы из Краснооктябрьского района. Звонивший человек действовал по привычной схеме. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что с карты женщины кто-то пытается похитить деньги. Чтобы сохранить средства, их нужно перевести на безопасный счет. Испугавшаяся педагог поверила незнакомцу на другом конце провода и записала реквизиты для перевода. Она побежала к ближайшему банкомату, чтобы перевести якобы на безопасный счет 500 тысяч рублей. Но на деле полмиллиона ушли мошенникам.Хотели обмануть телефонные преступники и жительниц Кировского района. Ею попросили продиктовать данные банковской карты. Однако женщина поняла, что с ней разговаривают лжесотрудники банка. Она положила трубку и обратилась в полицию.По всем фактам мошенничества полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность мошенников и задержать их, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.