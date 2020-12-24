Трагедия произошла 21 декабря в Волжском: от ботулизма скончался 82-летний местный житель. Причиной смерти стало отравление домашними консервированными баклажанами. Вместе с ним едва не погибла его жена.В тот день супруги съели продукт, который приготовили сами, и почувствовали недомогание. Самочувствие настолько ухудшилось, что мужчине пришлось срочно вызывать врачей. Приехавшие сотрудники ГУЗ «ГКБ №1» диагностировали отравление, но пенсионеры отказались от госпитализации и решили принимать прописанные лекарства дома. В итоге мужчина умер в своей постели. Судебно-медицинская экспертиза, которую уже провели, показала, что волжанин скончался именно от ботулизма, на его теле нет никаких повреждений.Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского следкома, по данному факту сотрудники Следственного отдел по городу Волжскому проводят проверку, устанавливают все обстоятельства смертельного случая.