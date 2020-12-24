Уголовное дело по статье «осуществление банковской деятельности без регистрации» сотрудники СУ СКР по Волгоградской области возбудили в отношении четверых волгоградцев. Предприимчивые товарищи через фиктивные фирмы выводили средства физических и юридических лиц, забирая от суммы 13%. Их общий доход составил более 9 миллионов, а из-под госконтроля они вывели порядка 100 миллионов рублей. Но расследование продолжается и эта сумма может быть куда больше.Дома у задержанных нашли документацию, печати, изъяли компьютеры и все, что послужит в качестве доказательной базы из причастности к преступлению.- В настоящее время подозреваемые задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.Добавим, что поводом для расследования послужили материалы сотрудников регионального УФСБ.