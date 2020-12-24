В Волгоградскую область в скором времени поступит большая партия лекарств от коронавируса. Компания «Волгофарм» закупает препарат «Коронавир» (Фавипиравир). На сайте Госзакупок появился лот на поставку в регион этого лекарства японского производства на сумму 49 миллионов 980 тысяч рублей. Аптечные прилавки должны пополнить 8,5 тысяч упаковок «Коронавира». В каждой пачке по 50 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, дозировкой 200 миллиграммов. Получается, что закупочная стоимость одной упаковки составит 5 880 рублей. Естественно, продаваться он будет еще дороже. Партия препаратов появится в аптеках в январе.Отметим, «Волгофарм» не в первый раз закупает дорогостоящий препарат «Коронавир». В ноябре аптечная сеть оформила поставку 2 400 пачек этого японского лекарства для пациентов с коронавирусом. Тогда закупочная цена за одну упаковку была 5 830 рублей.