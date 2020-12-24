В 2021 году волгоградцы продолжат путешествовать и знакомиться с достопримечательностями Волгоградской области и соседних регионов на экскурсионных поездах. В планах - гастрономические и этнографические, историко-культурные и экологические туры. Как рассказал на пресс-конференции начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, в 2021 году в регионе возобновят туры выходного дня по маршрутам Волгоград - Астрахань, Волгоград - Иловля, Волгоград - Саратов и Волгоград - Камышин. В планах и открытие новых направлений – на озеро Эльтон и в Урюпинск. Первый ж/д тур на Эльтон отправится из Волгограда уже 3 января 2021 года.Стоить тур выходного дня будет от 6 тысяч рублей. 3200 рублей из этой суммы – стоимость проезда, остальное – цена проживания и питания в санатории. Из Волгограда поезд отправится в 18 часов 3 января 2021, обратно – на следующий день. Время в пути в одну сторону составит 4,5 часа. В будущем продолжительность поездки планируют сократить.- Организация всех поездок будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - отметил генеральный директор АО «Волгоградтранспригород» Дмитрий Башканов..