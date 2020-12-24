В рамках общероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» волгоградские стражи порядка поздравляют детей. Сегодня они приехали в гости к детишкам из Краснооктябрьского района в образе главных героев Нового года.- Сотрудники по делам несовершеннолетних посетили свои вставшие на путь исправления подучетные семьи. Только на этот раз, вместо традиционных профилактических бесед и проверок, полицейские поздравили их, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Поздравления были взаимными: дети прочли стихи и спели песни. В ответ получили вкусные подарки, а также пряники с символикой акции. Отметим, что во время таких мероприятий соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности. Сама же акция продлится до 15 января включительно, то есть подарки получат многие юные волгоградцы.