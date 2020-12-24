До встречи Нового года осталась неделя. За окном настоящая праздничная погода – снег и морозы. И кого же не хватает? Конечно же, Деда Мороза. В Волгограде в преддверии праздника начнет работать его передвижная резиденция. Экипаж на сказочных санях с 27 декабря будет объезжать все новогодние елки в районах Волгограда - в маршруте более 70 адресов. Дед Мороз будет поздравлять малышей и их родителей с Новым годом не один. Вместе с ним в праздничном экипаже будут Снегурочка и артисты.Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, 27 декабря резиденция Деда Мороза первую остановку сделает на нижней террасе Центральной набережной. На ней впервые откроется площадка для зимних гуляний. Там уже красуется 22-метровая елка. Рядом с ней можно покататься с горки и сделать фотографии на фоне светодиодных фигур. После этой остановки сказочные персонажи переместятся в соседний Царицынский парк у интерактивного музея. Там тоже уже создает праздничную атмосферу новогодняя ель. Также в ближайшее воскресенье Дед Мороз и Снегурочка поздравят ребят в Волгоградском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Передвижная резиденция новогодних героев будет работать в течение пяти дней – до 31 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрограмма праздничных мероприятий в Волгограде. Где можно встретить Новый год и Рождество.