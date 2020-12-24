Рассмотрев заключения инспекции Госжилнадзора, межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу еще три дома на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Под снос пойдут дома №1, №5 и №8 в поселке 4-й участок. Эти ветхие двухэтажки давно на ладан дышат и представляют реальную угрозу для проживающих в них людей.Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре, инженерные изыскания в домах провели в рамках программы капремонта. Но этим трем домам обновление уже не поможет. Специалисты нашли «многочисленные трещины и повреждения конструктивных элементов». Дома признали опасными для жизни, так что в ближайшие годы их должны снести, а жильцов расселить. Такая же участь ждет и другие двухэтажки поселка 4-й участок.Напомним, на конец октября 2020 года из программы капремонта Волгоградской области исключили уже 106 ветхих домов, которые пойдут под снос.