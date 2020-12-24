В 25 лет Навои Мамедов успел нарушить столько законов, что приговор Тракторозаводского района Волгограда, а ему дали всего 3 года тюрьмы, кажется лояльным. Таксист совершил несколько преступных эпизодов, притворяясь, например, сотрудником спецслужб. Так он обманул знакомого, пообещав проследить и разоблачить его супругу за кругленькую сумму денег. Другую свою жертву заставил делать ставки в букмекерсой конторе, забирая средства себе. А потом придумал, якобы его ограбил клиент.- Он же, работая в службе такси, осуществив перевозку пассажира, который не расплатился за поездку, обратился полицию заведомо ложным заявлением о преступлении, указав, что клиент такси под угрозой ножа похитил у него денежные средства и автомобиль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.И это не первый ложный донос: несколько раз Мамедов звонил в УФСБ и сообщал о терактах в российских городах. Мужчина признал свою вину во всех деяниях и уже отбывает срок.