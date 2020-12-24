Водителям на дорогах Волгограда и области сейчас нужно быть предельно внимательными. Одно неловкое движение и на покрытых снегом магистралях можно потерять контроль над авто. Да и тормозной путь сейчас больше, поэтому превышать скорость стало в разы опаснее. Накануне днем, 23 декабря, в Кировском районе Волгограда водитель машины «Great Wall» не справился с управлением. Внедорожник вынесло с проезжей части на улице Кирова на тротуар, где он врезался в фонтан. От удара у автомобиля разбились бампер и лобовое стекло. Пострадал и сам 52-летний водитель, его госпитализировали, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.В среду в авариях пострадали два пешехода. На третьей продольной магистрали в Тракторозаводском районе 52-летний водитель «Mitsubishi Outlander» сбил 37-летнего мужчину, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. В итоге пешеход оказался на больничной койке. А в Советском районе города 21-летнияя автоледи на «Kia Rio» наехала на 58-летнего волгоградца. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший обратился в больницу.