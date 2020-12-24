Три года тюрьмы получил один из бывших владельцев строительной фирмы Волгограда по статье «мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере». Из материалов уголовного дела известно, что коммерсант взял кредит в размере 7 миллионов рублей, при этом доходы свои подтвердил фальшивыми документами о якобы платежеспособности. По факту покрыть большой займ мужчину не мог, да и не собирался. Кстати, деньги осужденный потратил на личные нужды, так и не вернув их в банк. Что и стало поводом для расследования.- Вину в содеянном он не признал. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.Мужчину взяли под стражу в зале суда, однако приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.