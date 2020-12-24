После прошлой бесснежной зимы в этом декабре Волгоград припорошило снегом. В городе залили два десятка ледовых катков. Перед Новым годом в центре Волгограда открывается и прокат беговых лыж в парке Комсомольский сад.- Лыжи современные, новые, ростовкой от метра до двух с лишним, с фирменными креплениями NNN, в комплекте с лыжными палками и ботинками от 32 до 45-го размера, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.Прокат беговых лыж в Комсомольском саду расположен в деревянном домике у памятника Ерману - напротив детской площадки. Стоимость аренды полного комплекта снаряжения (лыжи, ботинки, палки) 250 рублей в час, 900 - в сутки. Чем дольше катаетесь, тем меньше платите, так, два часа обойдутся в 400 рублей. Учтите, что в залог за весьма дорогое снаряжение придется оставить деньги или документ.Побегать на своих или арендованных лыжах можно в Комсомольском саду, настроение обеспечат праздничная иллюминация и музыка. Можно съездить и в пойму, например, на ерик Верблюд. Главное, чтобы погода не подвела и снег не растаял. А 25 декабря в парке откроется Резиденция Деда Мороза, где детвору вплоть до Старого Нового года будет ждать новогодний волшебник, и зажгут огни на красавице-елке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Новый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятийКуда сходить на зимних каникулах и где отметить Новый год 2020 и Рождество в Волгограде (программа праздника).Куда пойти и что посмотреть в ВолгоградеПутеводитель по новогодним елкам, представлениям, концертам и спектаклям для детей и взрослых в Волгограде в декабре 2020 - январе 2021.