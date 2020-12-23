Каждый месяц Российская премьер-лига называет лучших игроков и тренеров. В декабре в чемпионате прошли матчи трех туров, по итогам которых также предстоит отметить наиболее отличившихся. В номинации лучший тренер месяца оказался наставник «Ротора» Александр Хацкевич. У него четыре конкурента. Среди них рулевой «Зенита» Сергей Семак, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, наставник «Краснодара» Мурад Мусаев – их команды в декабре набрали по 9 очков. Также в числе номинантов главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, чей коллектив в трех зимних матчах взяла 7 очков.«Ротор» в декабре набрал 6 очков. После крупного поражение со счетом 0:5 «Краснодару» сине-голубые одержали две домашние минимальные победы над «Уфой» и «Арсеналом». Волгоградскому коллективу удалось подняться с последнего места в турнирной таблице на 13-е.Добавим, что лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики в соцсетях, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.