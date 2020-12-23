Волгоградской области осталось жить меньше недели по местному времени. В 2 часа ночи 27 декабря регион перейдет на московское время. К этому придется привыкать и постоянно сверять часы, чтобы никуда не опоздать. Особенно это актуально для тех, кто собирается в другой город. Так графики поездов останутся прежним, как и в целом работа железнодорожного транспорта. Однако стоит быть внимательным тем пассажирам, кто уже приобрел билеты на поезда дальнего следования, которые отправятся в путь 27 декабря и позднее. В них стоит время отправления и прибытия местное. А после перевода часов для волгоградцев это понятие отпадет. Нужно будет ориентироваться только на московское. Например, если вы купили билет на поезд на 27 декабря, который должен отправиться в путь в 15.00 по местному времени, то он уйдет в 14.00. На вокзале нужно быть на час раньше местного времени.Электрички в Волгоградской области будут ходить по привычному расписанию, перевод стрелок его никак не коснется.- В настоящее время актуальная информация о расписании поездов дальнего следования и пригородного сообщения транслируется на железнодорожных вокзалах, а также в пригородных поездах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.Других дополнительных изменений в расписании железнодорожного транспорте не будет.