Ежедневно в разных районах Волгограда улицы превращаются в каток. И поводов для радости в этом нет. Ведь наледь образуется на тротуарах и дорогах из-за порывов на трубопроводах. Накануне рабочие устраняли аварию на Ангарском. Сегодня, 23 декабря, вода хлынула на улице Хиросимы. В считанные минуты все в округ покрылось льдом. И такое случилось не в одном месте. Нештатные ситуации произошли в разных точках города. Проблемную территорию в «Концессиях водоснабжения» обозначили в границах от улицы Хиросимы и до Бурейской. Радиус не малый. Причиной порывов стал гидроудар. Последствия коммунальных аварий сейчас устраняют.- Для минимизации неудобства потребителей принято решение не прекращать водоснабжение– бригады осуществляют приостановку подачи воды только на тех участках водовода, где в этот момент времени проводят восстановительные работы, - рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения».Рабочих рук не хватает для ликвидации последствий порывов. Поэтому привлекаются специалисты из других районов города. Некоторые аварии уже устранили. До конца среды водоснабжающая организация планирует завершить все работы.Из-за порывов труб на уборку улиц вышла техника. Более 10 спецмашин убирают дороги и тротуары от нежданных ледяных катков.